В США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи, о котором сегодня, 20 марта, объявили в США, будет включать около 20 наименований, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.
"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты продолжат работать со своими союзниками и партнерами с целью обеспечения Украины ключевыми средствами", — подчеркнули в Пентагоне.
Отмечается, что новый пакет оборонной поддержки выделяется по президентскому распоряжению (Presidential Drawdown – ред.). То есть помощь поступит со складов Пентагона без дополнительных закупок у производителей.
В пакет помощи входят:
- ракеты для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы калибра 25 мм для БМП;
- антирадарные ракеты HARM;
- 81-мм и 60-мм минометные системы и боеприпасы к ним;
- комплексы противотанкового оружия АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие с патронами к ним;
- взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
- оборудование для разминирования.
Кроме того, отдельно заявлены следующие виды техники:
- тяжелые заправщики техники, речные патрульные катера, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
- оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Как сообщалось, 20 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.