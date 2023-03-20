В США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Новый пакет военной помощи, о котором сегодня, 20 марта, объявили в США, будет включать около 20 наименований, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты продолжат работать со своими союзниками и партнерами с целью обеспечения Украины ключевыми средствами" , — подчеркнули в Пентагоне.

Отмечается, что новый пакет оборонной поддержки выделяется по президентскому распоряжению (Presidential Drawdown – ред.). То есть помощь поступит со складов Пентагона без дополнительных закупок у производителей.

В пакет помощи входят:

ракеты для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы калибра 25 мм для БМП;

антирадарные ракеты HARM;

81-мм и 60-мм минометные системы и боеприпасы к ним;

комплексы противотанкового оружия АТ-4;

гранатометы, стрелковое оружие с патронами к ним;

взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

оборудование для разминирования.

Кроме того, отдельно заявлены следующие виды техники:

тяжелые заправщики техники, речные патрульные катера, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

Как сообщалось, 20 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.