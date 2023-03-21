Путін: Росія готова перейти у міжнародній торгівлі на китайський юань

Росія готова перейти у міжнародній торгівлі на китайський юань, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі у розширеному форматі з головою КНР Сі Цзіньпіном із посиланням на "Комерсант".

"Ми за використання китайських юанів у розрахунках між Росією та країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Впевнений, ці форми розрахунків у юанях розвиватимуться між російськими партнерами та їхніми колегами у третіх країнах" , — сказав він.

Зазначимо, 2016 року Міжнародний валютний фонд визнав китайський юань міжнародною резервною валютою. У той же час юань не є вільно конвертованою грошовою одиницею.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили в Москві війну РФ проти України та необхідність "вирішення конфліктів шляхом діалогу".