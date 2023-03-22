ISW: Путіну не вдалося добитися від Сі бажаного партнерства

Російський диктатор Володимир Путін за підсумками переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити більш щільне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися.﻿ Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

У спільній заяві КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру", яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладаються різні двосторонні наміри та підтверджується відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності один одного, серед інших дипломатичних обіцянок.

Однак зобов'язання, взяті на себе Сі та Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, продовжують вважати аналітики ISW.

Сі похвалив Путіна, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо "політичного врегулювання" війни в Україні, при цьому він не пішов далі за такі заяви.

"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі" , - звертають увагу експерти.

Голова КНР також не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад порівняно з тим, що Путін сподівався досягти переговорів, йдеться в публікації.

В ISW пишуть, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує, і якого бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись "більш односторонніми гарантіями", ніж припускав Путін.

При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такої риторики явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод" , - зазначають в ISW.

Нагадаємо, 21 березня в РФ заявили, що Путін і Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю.