ISW: Путину не удалось добиться от Си желаемого партнерства

Российский диктатор Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться.﻿ К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В совместном заявлении КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта, излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди прочих дипломатических обещаний.

Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.

Си похвалил Путина, подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.

"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си" , - обращают внимание эксперты.

Председатель КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся добиться в ходе переговоров, говорится в публикации.

В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.

При этом глава Кремля заявил о том, что у РФ и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.

"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям" , - отмечают в ISW.

Напомним, 21 марта в РФ заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудили военное сотрудничество.