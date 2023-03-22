Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальна операція завершена

Рятувальники завершили роботи на місці влучання російської ракети до житлового будинку у Запоріжжі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках" , — повідомив він.

За даними Клименка, внаслідок ракетної атаки постраждали 34 особи. 29 було госпіталізовано, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

Нагадаємо, російські війська вдень 22 березня обстріляли Запоріжжя, потрапивши у дві дев'ятиповерхівки та Хортицю. В обласній адміністрації заявили, що біля постраждалих будинків немає воєнних цілей. Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучення у багатоповерхівку.

Офіс генпрокурора повідомляє, що за їхніми даними, близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. У Повітряних силах уточнили, що Росія завдала удару по Запоріжжю з реактивної системи залпового вогню дальньої дії, можливо, "Торнадо С".