ГУР: РФ не здатні вести великий наступ на 2-3 напрямках

Російська армія не здатна одночасно вести великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках: намагається вийти на кордони Луганської та Донецької областей, але й це не виходить﻿. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, великий російський наступ — це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей.

"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту" , — сказав Скібіцький.

На його думку, росіяни розраховували, що в них буде "стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати", але цього успіху немає.

"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб ЗСУ планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій" , — заявив Сирський.

Утім, зазначив він, окупаційні війська готуються, проводять розвідку і намагаються визначити слабкі місця Сил оборони.