Стало відомо, де перебуває екс-голова СБУ Баканов

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов перебуває у Києві.﻿ Про це, з посиланням на члена Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Він зауважив, що вже проведена службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови СБУ. При цьому її результати містять державну таємницю, тому Веніславський не розповів жодних деталей.

Разом з тим член оборонного парламентського комітету зазначив, що екс-голова СБУ перебуває в Україні.

"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави" , - сказав він.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від посади голови СБУ на підставі ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У статті зазначено, що підставою для усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків є невиконання або неналежне виконання його обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.