Стало извесно, где находится экс-глава СБУ Баканов

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находится в Киеве.﻿ Об этом, со ссылкой на члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Он отметил, что уже проведена служебная проверка деятельности Баканова на должности главы СБУ. При этом ее результаты содержат государственную тайну, потому Вениславский не рассказал никаких деталей.

Вместе с тем, член оборонного парламентского комитета отметил, что экс-глава СБУ находится в Украине.

"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства" , - сказал он.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ на основании ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

В статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.