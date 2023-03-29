Резніков: Контрнаступ ЗСУ має розпочатися у квітні або травні

Український контрнаступ має розпочатися у квітні-травні цього року за кількома напрямками, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

В інтерв'ю ERR, відповідаючи на питання про танки Leopard, Резнікова сказав, що західна техніка з’явиться на фронті для майбутньої контратаки.

"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш слушним, як вони вирішать. Також все залежить від кліматичних умов. Весною наша земля дуже волога. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо" , — сказав він про західні танки.

На думку міністра, цього року на Україну чекають дуже позитивні зміни.

Напередодні глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають добрі шанси на успішний контрнаступ цієї весни.

28 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними і вирішуватимуть подальший перебіг подій.