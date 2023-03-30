Повітряні сили: Росія атакувала Україну "Шахедами", Харків - під обстрілом С-300

Ввечері 30 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, також окупанти обстрілюють Харків х території РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Ймовріно до десятка "Шахедів" залетіли з півночі. Противник випустив кілька ракет із ЗРК С-300 по Харкову з Бєлгородської області".

Що передувало: У Київській області включно зі столицею ввечері 30 березня о 22:00 оголосили повітряну тривогу. Сигнал сирени пролунав і в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.