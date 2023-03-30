Воздушные силы: Россия атаковала Украину "Шахедами", Харьков – под обстрелом С-300

Вечером 30 марта Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, также оккупанты обстреливают Харьков с территории РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

"Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области".

Что предшествовало: В Киевской области включая столицу вечером 30 марта в 22:00 объявили воздушную тревогу. Сигнал сирены прозвучал и в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.