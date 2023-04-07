ЗМІ: У Тель-Авіві стався теракт, поранено шістьох людей, ще одного - вбито
Стрілянина трапилась на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. В результаті цього поранено було шість людей, ще одного - вбито, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Тimes of Іsrael.
За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях - на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора.Там невідомий напав на прохожих.
За даними ЗМІ, на одному місці атаки одна людина отримала важкі поранення, а на іншому - п’ятеро постраждалих внаслідок тарану. Також є один загиблий.
Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив посилити сили безпеки у країні. Це необхідно для боротьби зі зростаючою кількістю терактів.
Нагадаємо, близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. Частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол".
Пізніше стало відомо, що по Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет. Така атака є найбільшою для країни за останні роки.
Міністр оборони Ізраїлю доручив опрацювати відповідь на ракетний удар по країні.
Ввечері того ж дня Збройні сили Ізраїлю завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.