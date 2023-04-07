СМИ: В Тель-Авиве произошел теракт, ранены шесть человек, еще один - убит

Стрельба произошла на Западном берегу Иордана, в Тель-Авиве. В результате этого ранены были шесть человек, еще один - убит, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Times of Israel.

По данным полиции, стрельба произошла в двух местах - на улице Кауфманна и возле парка Чарльза Клора. Там неизвестный напал на прохожих.

По данным СМИ, на одном месте атаки один человек получил тяжелые ранения, а на другом - пятеро пострадавших в результате тарана. Также есть один погибший.

Очевидцы рассказывают, что нападающий открыл огонь из окна автомобиля. Затем он наехал на людей, вышел и стал стрелять из оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ужесточить силы безопасности в стране. Это необходимо для борьбы с растущим количеством терактов.

תיעוד חיסול המחבל מהפיגוע בתל אביב pic.twitter.com/WrAafvcBen – וואלה! (@WallaNews) April 7, 2023

Напомним, около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана . Часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Позже стало известно, что по Израилю из Ливана выпустили около 30 ракет . Такая атака является самой большой для страны за последние годы.

Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране .

Вечером того же дня Вооруженные силы Израиля нанесли ответные ракетные удары по Сектору Газа.