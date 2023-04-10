ЗМІ: Нетаньяху розпорядився про початок мобілізації резервістів
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився мобілізувати резервістів після того, як внаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві загинули люди, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні France24.
Йдеться про трьох загиблих, серед яких італійський турист. Нетаньягу дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції і наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.
Атаки відбулися після того, як Ізраїль вдарив у відповідь на ракетний обстріл із Сектору Газа та Лівану.
Як повідомлялось, 6 квітня Збройні сили Ізраїлю заявили про ракетну атаку з Лівану. Територією країни було випущено близько 30 ракет.
Того ж дня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант доручив військовому командуванню розглянути варіанти відповіді на масовану ракетну атаку.