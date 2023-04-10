СМИ: Нетаньяху распорядился о начале мобилизации резервистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов после того, как в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве погибли люди, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении France24.

Речь идет о трех погибших, среди которых — итальянский турист. Нетаньяху дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.

Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетный обстрел из Сектора Газа и Ливана.

Как сообщалось, 6 апреля Вооруженные силы Израиля заявили о ракетной атаке из Ливана. По территории страны было выпущено около 30 ракет.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант поручил военному командованию рассмотреть варианты ответа на массированную ракетную атаку.