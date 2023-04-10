У США стартували масштабні навчання з ядерного стримування

Стратегічне командування Збройних сил США 11 квітня розпочне свої щорічні навчання з ядерного командування та контролю Global Thunder, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє командування Збройних сил США

До навчань залучать персонал усього стратегічного командування, а також країни-союзники, зокрема Британію.

Метою навчань є посилення ядерної готовності та забезпечення безпечних і надійних сил стратегічного стримування.

Громадян попереджають про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.

Зазначимо, що стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, аналіз і цілепокладання.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Росія провела ядерні навчання "Гром".

Того ж дня США заявили про успішне проведення гіперзвукових випробувань.