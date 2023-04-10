В США стартовали масштабные учения по ядерному сдерживанию

Стратегическое командование Вооруженных сил США 11 апреля начнет свои ежегодные учения по ядерному командованию и контролю Global Thunder, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает командование Вооруженных сил США.

К учениям привлекут персонал всего стратегического командования, а также страны-союзники, в частности, Британию.

Целью учений является усиление ядерной готовности и обеспечение безопасных и надежных сил стратегического сдерживания.

Граждан предупреждают о росте количества полетов бомбардировочной авиации во время учений.

Отметим, что стратегическое командование отвечает за стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, противоракетную оборону, анализ и целеполагание.

Напомним, в октябре 2022 года Россия провела ядерные учения "Гром".

В тот же день США заявили об успешном проведении гиперзвуковых испытаний.