WP: США сумніваються в успішності українського контрнаступу

Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.﻿ Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на один з секретних військових документів США, які потрапили в мережу, повідомляє Європейська правда.

Похмура оцінка з грифом "цілком таємно", датована початком лютого, попереджає про значні "недоліки у формуванні та підтримці сил", а також про ймовірність того, що така операція призведе лише до "скромних територіальних здобутків". Це помітний відхід від публічних заяв адміністрації Байдена про боєздатність української армії.

Документ, який раніше не розголошувався, є одним з багатьох матеріалів про національну безпеку США, виявлених минулого тижня у мережі.

Документ, який прогнозує лише скромний успіх у майбутньому контрнаступі України, вказує на те, що стратегія Києва полягає у відвоюванні територій на сході і просуванні на південь з метою розірвати сухопутний міст Росії до Криму. Потужні російські оборонні укріплення в поєднанні з "постійними недоліками в підготовці та постачанні боєприпасів з боку України, ймовірно, ускладнять просування вперед і призведуть до збільшення кількості жертв під час наступу", йдеться в документі.

Маркування документа вказує на те, що інформація була отримана за допомогою агентурної та радіотехнічної розвідки, ймовірно, із застосуванням секретних методів, що використовуються ЦРУ та Агентством національної безпеки. Офіс директора національної розвідки, який, як видається, підготував цей документ, відмовився від коментарів, так само як і Рада національної безпеки.

Окрім злитого в мережу документа, американські офіційні особи заявили, що перспективи скромного результату весняного наступу також підкріплені засекреченою оцінкою Національної ради з розвідки. Ця оцінка, з якою нещодавно ознайомили вузьке коло осіб на Капітолійському пагорбі, показала, що Україна навряд чи зможе відвоювати стільки ж території, скільки Київ відвоював минулої осені під час приголомшливого прориву на сході і півдні країни, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

За кілька тижнів після описаного у злитому документі періоду американські чиновники провели переговори з українською стороною, щоб переконатися, що амбіції Києва щодо наступу відповідають його можливостям, повідомили американські посадовці на умовах анонімності.

Обмін думками на вищому рівні відбувся в середині березня під час телефонної розмови між генералом Марком А. Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів, Джейком Салліваном, радником президента з національної безпеки, міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми українськими колегами.

За словами американських посадовців, усі сторони вийшли з цих розмов з відчуттям, що Україна починає розуміти обмеження того, чого вона може досягти в наступі, і готується відповідно до цього. Хоча розрив сухопутного мосту навряд чи станеться, сказали співрозмовники, Сполучені Штати сподіваються, що поступові успіхи можуть принаймні поставити під загрозу вільний рух російської техніки і особового складу в коридорі, який був рятівним для сил вторгнення.

Як повідомлялося, Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.