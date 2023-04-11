WP: США сомневаются в успешности украинского контрнаступления

Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.﻿ Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на один из секретных военных документов США, которые попали в сеть, сообщает Европейская правда.

Мрачная оценка с грифом "совершенно секретно", датированная началом февраля, предупреждает о значительных "недостатках в формировании и поддержке сил", а также о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным достижениям". Это заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о боеспособности украинской армии.

Документ, который ранее не разглашался, является одним из многих материалов о национальной безопасности США, обнаруженных на прошлой неделе в сети.

Документ, который прогнозирует лишь скромный успех в будущем контрнаступлении Украины, указывает на то, что стратегия Киева заключается в отвоевании территорий на востоке и продвижении на юг с целью разорвать сухопутный мост России в Крым. Мощные российские оборонительные укрепления в сочетании с "постоянными недостатками в подготовке и поставке боеприпасов со стороны Украины, вероятно, затруднят продвижение вперед и приведут к увеличению количества жертв во время наступления", говорится в документе.

Маркировка документа указывает на то, что информация была получена с помощью агентурной и радиотехнической разведки, вероятно, с применением секретных методов, используемых ЦРУ и Агентством национальной безопасности. Офис директора национальной разведки, который, как представляется, подготовил этот документ, отказался от комментариев, так же как и Совет национальной безопасности.

Помимо слитого в сеть документа, американские официальные лица заявили, что перспективы скромного результата весеннего наступления также подкреплены засекреченной оценкой Национального совета по разведке.

Эта оценка, с которой недавно ознакомили узкий круг лиц на Капитолийском холме, показала, что Украина вряд ли сможет отвоевать столько же территории, сколько Киев отвоевал прошлой осенью во время ошеломляющего прорыва на востоке и юге страны, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Через несколько недель после описанного в слитом документе периода американские чиновники провели переговоры с украинской стороной, чтобы убедиться, что амбиции Киева по наступлению соответствуют его возможностям, сообщили американские чиновники на условиях анонимности.

Обмен мнениями на высшем уровне состоялся в середине марта во время телефонного разговора между генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, Джейком Салливаном, советником президента по национальной безопасности, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

По словам американских чиновников, все стороны вышли из этих разговоров с ощущением, что Украина начинает понимать ограничения того, чего она может достичь в наступлении, и готовится в соответствии с этим. Хотя разрыв сухопутного моста вряд ли произойдет, сказали собеседники, Соединенные Штаты надеются, что постепенные успехи могут по крайней мере поставить под угрозу свободное движение российской техники и личного состава в коридоре, который был спасительным для сил вторжения.

Как сообщалось, Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.