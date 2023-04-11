Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це Трюдо сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, об'єктів безпеки, пов'язаних з групою "Вагнера" , – заявив очільник уряду Канади.

"На додаток до подальшого тиску на поплічників Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев’яти юридичних осіб, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором" , – додав він.

У санкційному списку, оприлюдненому на сайті уряду Канади, вказані, серед іншого, компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг", що належить засновнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгенію Пригожину.

Під індивідуальні санкції потрапили очільник Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина та заступник міністра оборони РФ Ніколай Панков.

У білоруському санкційному списку присутні Національний банк Білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків Росії.

Як відомо, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади. У межах цього візиту Канада вже оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.