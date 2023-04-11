Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник объявил о введении дополнительных санкций против России и Беларуси в связи с агрессией против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Трюдо сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Сегодня мы объявляем о дополнительных санкциях в отношении 14 российских физических и 34 юридических лиц, в частности – объектов безопасности, связанных с группой "Вагнера" , – заявил глава правительства Канады.

"В дополнение к дальнейшему давлению на приспешников Путина в Беларуси, мы объявляем дополнительные санкции против девяти юридических лиц, связанных с белорусским финансовым сектором" , – добавил он.

В санкционном списке, обнародованном на сайте правительства Канады, указаны, среди прочего, компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащая основателю частной военной компании "Вагнера" Евгению Пригожину.

Под индивидуальные санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена и заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В белорусском санкционном списке присутствуют Национальный банк Беларуси и белорусские отделения подсанкционных банков России.

Как известно, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл с визитом в Канаду. В рамках этого визита Канада уже объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов.