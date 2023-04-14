Чехія витратила на допомогу українським біженцям майже 1,6 млрд доларів

Чехія з 24 лютого 2022 року і до кінця березня поточного року витратила близько 1,59 млрд доларів на надання допомоги біженцям з України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Міністерства фінансів Чехії.

Понад 1 млрд доларів на допомогу біженцям витратили із державного бюджету Чехії.

"При цьому близько 100 тисяч українців після приїзду почали працювати, а це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше Чехія витратила на соціальні виплати, проживання біженців та охорону здоров'я.

Нагадаємо, що поліція Чехії порушила кримінальну справу проти двох учасників мітингу, що відбувся в центрі Праги. Вони використовували прапори РФ та шеврони із символікою літери "Z".

Чеський президент Петр Павел заявив, що якщо відео зі стратою українського військового правдиве, то Росія має прирівнятись до ІДІЛ.

Чехія планує надати військову допомогу Україні на суму у майже 33 млн доларів.