Чехия потратила на помощь украинским беженцам почти 1,6 млрд долларов

Чехия с 24 февраля 2022 года и до конца марта текущего года потратила около 1,59 млрд долларов на оказание помощи беженцам из Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министерства финансов Чехии.

Более 1 млрд долларов на помощь беженцам потратили из государственного бюджета Чехии.

"При этом около 100 тысяч украинцев по приезде начали работать, а это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику в виде налогов и сборов" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше Чехия потратила на социальные выплаты, проживание беженцев и здравоохранение.

Напомним, что полиция Чехии возбудила уголовное дело против двух митингующих, состоявшегося в центре Праги. Они использовали флаги РФ и шевроны с символикой буквы "Z".

Чешский президент Петр Павел заявил, что если видео с казнью украинского военного правдиво, то Россия должна приравняться к ИГИЛ.

Чехия планирует оказать военную помощь Украине на сумму почти в 33 млн долларов.