Нацбанк не змінив ставку. Що буде з доларом

Сьогодні, у четвер, 27 квітня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому знову було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25% (нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року).

Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки у 4-му кварталі 2023 року. Раніше передбачалося, що ставка залишиться незмінною щонайменше до кінця 1-го кварталу 2024 року. Проте з початку року інфляція знижувалась швидше, ніж очікувалося. У березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% у річному вимірі, що й вплинуло на зміну макропрогнозу.

З урахуванням швидкого відновлення енергетичної системи, а також м'якої фіскальної політики прогноз економічного зростання у 2023 році покращено з 0,3% до 2,0%. Зниження безпекових ризиків порівняно з минулим роком сприятиме прискоренню економічного зростання – до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025 році. Так, деокупація територій та повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та врожаї у сільському господарстві.

Загалом цього року обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд доларів США. Надходження сприятимуть зростанню міжнародних резервів до 35 млрд. доларів США до кінця поточного року. Це посилить можливість НБУ і надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом'якшувати валютні обмеження.

Водночас, зазначили у Нацбанку, не слід забувати, що повномасштабна війна триває. Головним припущенням прогнозу, як і раніше, є збереження високих ризиків безпеки до початку 2024 року. Більш тривалий (ніж передбачалося раніше) термін воєнних дій та їх більш висока інтенсивність може мати істотний негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань.

Що це означає для населення та як вплине на курс долара?

Національний банк фактично визнав, що нинішнє зміцнення гривні здійснюється виключно завдяки потужним фінансовим вливанням з-за кордону. І навіть незважаючи на це, очікується, що вже у четвертому кварталі (а може й раніше) від зміцнення гривні доведеться перейти до ослаблення паралельно з початком циклу зниження облікової ставки НБУ. Жодних орієнтирів регулятор не називав, але вже зрозуміло, що район 37 гривень за долар – це найкраще, що можна побачити у 2023 році, а до кінця року курс має всі передумови повернутися до позначки 40.

При цьому, якщо зараз про послаблення валютних обмежень поки не йдеться, згодом «гайки все одно доведеться відпускати». Це стосується і нерезидентів, яким зараз не можна репатріювати вкладений капітал, і ситуації на внутрішньому валютному ринку. Національний банк робить все, щоб максимально пом'якшити курсові коливання та знизити вплив їх на українську економіку.