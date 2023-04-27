Нацбанк не тронул ставку. Что будет с долларом

Сегодня, в четверг 27 апреля, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором вновь было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25% (напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года).

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, обновленный макропрогноз предусматривает начало цикла снижения учетной ставки в 4-м квартале 2023 года. Ранее предполагалось, что ставка останется неизменной как минимум до конца 1-го квартала 2024 года. Однако с начала года инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось. В марте темпы роста потребительских цен замедлились до 21,3% в годовом измерении, что и повлияло на изменение макропрогноза.

С учетом быстрого восстановления энергетической системы, а также мягкой фискальной политики прогноз экономического роста в 2023 году улучшен с 0,3% до 2,0%. Снижение безопасностных рисков по сравнению с прошлым годом будет способствовать ускорению экономического роста – до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году. Так, деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов дадут возможность постепенно увеличить промышленное производство и урожаи в сельском хозяйстве.

В целом, в этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить 42 млрд долларов США. Поступления будут способствовать росту международных резервов до 35 млрд долларов США к концу текущего года. Это усилит возможность НБУ и в дальнейшем поддерживать курсовую стойкость и постепенно смягчать валютные ограничения.

В то же время, отметили в Нацбанке, не стоит забывать, что полномасштабная война продолжается. Главным допущением прогноза, как и ранее, является сохранение высоких безопасностных рисков до начала 2024 года. Более длительный (чем предполагалось ранее) срок военных действий и их более высокая интенсивность могут иметь существенное негативное влияние на экономическую активность, а также привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий.

Что это означает для населения и как повлияет на курс доллара?

Национальный банк фактически признал, что текущее укрепление гривны осуществляется исключительно благодаря массивным финансовым вливаниям из-за рубежа. И даже несмотря на это, ожидается, что уже в четвертом квартале (а может и раньше) от укрепления гривны придется перейти к ослаблению параллельно с началом цикла снижения учетной ставки НБУ. Никаких ориентиров регулятор, естественно, не называл, но уже понятно, что район 37 гривен за доллар – это лучшее, что можно увидеть в 2023 году, а к концу года курс имеет все предпосылки вернуться к отметке 40.

При этом, если сейчас речь об ослаблении валютных ограничений пока не идет, со временем «гайки все равно придется отпускать». Это касается и нерезидентов, которым в настоящий момент нельзя репатриировать вложенный капитал, и ситуации на внутреннем валютном рынке. Национальный банк делает все, чтобы максимально смягчить курсовые колебания и снизить влияние их на украинскую экономику.