У Росії оголосили у розшук командувача ВМС України: що відомо

Командувача ВМС України, віце-адмірала Олексія Неїжпапу оголошено в Росії в розшук, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у базі даних розшуку МВС РФ з посиланням на ТАСС.

"Неїжпапа Олексій Леонідович, народився 9 жовтня 1975 року в Севастополі. Розшукується за статтею КК РФ" , — йдеться у повідомленні.

Українського віце-адмірала у Росії заочно звинуватили за ст. 317 КК РФ ("Зазіхання життя співробітника правоохоронного органу"). Йому загрожує термін до довічного позбавлення волі. Слідство вийшло з клопотанням про заочний арешт командувача ВМС України, відповідні матеріали вже надійшли до Хамовницького районного суду Москви.

Неїжпапа служить у ВМС України з 1997 року. З квітня 2020 року його було призначено заступником командувача Військово-морськими силами, а з 2021 року він очолив українські ВМС.

Як повідомлялось, 21 квітня суд у Москві заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.