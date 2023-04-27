В России объявили в розыск командующего ВМС Украины: что известно

Командующий ВМС Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа объявлен в России в розыск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в базе данных розыска МВД РФ со ссылкой на ТАСС.

"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ" , — говорится в сообщении.

Украинского вице-адмирала в России заочно обвинили по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие вышло с ходатайством о заочном аресте командующего ВМС Украины, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд Москвы.

Неижпапа служит в ВМС Украины с 1997 года. С апреля 2020 года он был назначен заместителем командующего Военно-морскими силами, а с 2021 года возглавил украинские ВМС.

Как сообщалось, 21 апреля суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.