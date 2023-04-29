Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових
Фото: Twitter

Литва передала Україні нову невелику партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

Анушаускас написав у своєму Twitter, що вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.

"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр.

Нагадаємо, на початку квітня Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.

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