Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових
Литва передала Україні нову невелику партію військової допомоги – позашляховики та сухпайки для харчування військових у польових умовах, повідомляє Європейська правда.
Про це розповів міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.
Анушаускас написав у своєму Twitter, що вночі в Україну прибули з Литви ще шість позашляховиків Land Rover та сухпайки, кількість яких не уточнюється.
"Усе це потрібне для підтримання мобільності", – додав міністр.
Нагадаємо, на початку квітня Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових.
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.