Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных
Фото: Twitter

Литва передала Украине новую небольшую партию военной помощи – внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Анушаускас написал в своем Twitter, что ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки, количество которых не уточняется.

"Все это нужно для поддержания мобильности", – добавил министр.

Напомним, в начале апреля Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.

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