Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных

Литва передала Украине новую небольшую партию военной помощи – внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Анушаускас написал в своем Twitter, что ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки, количество которых не уточняется.

Tonight ???????? @LTU_Army delivered six more Land Rover off road vehicles and military food rations to ????????. Everything is needed to support mobility. pic.twitter.com/D9oA2gniLW — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 29, 2023

"Все это нужно для поддержания мобильности" , – добавил министр.

Напомним, в начале апреля Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.