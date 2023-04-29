Литва передала Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных
Литва передала Украине новую небольшую партию военной помощи – внедорожники и сухпайки для питания военных в полевых условиях, сообщает Европейская правда.
Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Анушаускас написал в своем Twitter, что ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки, количество которых не уточняется.
"Все это нужно для поддержания мобильности", – добавил министр.
Напомним, в начале апреля Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.