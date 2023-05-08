Суд Берліна все ж таки заборонив російські прапори та символіку на 9 травня

Вищий адміністративний суд Берліна задовольнив скаргу місцевої поліції та заборонив демонстрацію 8 та 9 травня російських прапорів та символіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє RBB.

Як зазначається, 8 та 9 травня на пам'ятних заходах в Берліні заборонено вивішувати російські прапори. Демонстрація прапора СРСР та георгіївських стрічок також заборонені.

Нагадаємо, що у Берліні заборонили прапори України та Росії 8 та 9 травня.

Пізніше Адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію українських прапорів.

Як стало відомо, суд дозволив також і російські прапори, поліція оскаржила це рішення.