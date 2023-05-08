Суд Берлина все же запретил российские флаги и символику на 9 мая

Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 8 и 9 мая русских флагов и символики, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает RBB.

Как отмечается, 8 и 9 мая на памятных мероприятиях в Берлине запрещено вывешивать российские флаги. Демонстрация флага СССР и георгиевских лент также запрещены.

Напомним, что в Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая.

Позже Административный суд Берлина упразднил запрет на демонстрацию украинских флагов.

Как стало известно, суд разрешил также и российские флаги, полиция обжаловала это решение.