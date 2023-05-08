Суд Берлина все же запретил российские флаги и символику на 9 мая
Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 8 и 9 мая русских флагов и символики, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает RBB.
Как отмечается, 8 и 9 мая на памятных мероприятиях в Берлине запрещено вывешивать российские флаги. Демонстрация флага СССР и георгиевских лент также запрещены.
Напомним, что в Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая.
Позже Административный суд Берлина упразднил запрет на демонстрацию украинских флагов.
Как стало известно, суд разрешил также и российские флаги, полиция обжаловала это решение.