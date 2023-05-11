Головний суперник Ердогана звинуватив РФ у втручанні у вибори президента Туреччини

Кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинувачує Росію у втручанні у президиентські вибори, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву турецькою і російською мовами він опублікував у Twitter.

Киличдароглу зазначив, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які вчора були викриті в Туреччині.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу" , – написав він.

Дорогие русские друзья,Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Sevgili Rus Dostlarımız,Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Раніше стало відомо, що один із кандидатів на президентських виборах у Туреччині Мухаррем Індже зняв свою кандидатуру, висловивши обурення дискримінаційною кампанією, яку розгорнули проти нього, заявивши, що не бачив чогось подібного за всі роки у політиці.

Нагадаємо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі.

За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів, які відбудуться в неділю. Згідно з опитуванням, Ердогана підтримують 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Така ситуація означає, що переможця визначить другий тур, який має відбутися 28 травня.