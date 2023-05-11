Главный соперник Эрдогана обвинил РФ во вмешательстве в выборы президента Турции
Кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в президиентские выборы, сообщает Европейская правда.
Соответствующее заявление на турецком и русском языках он опубликовал в Twitter.
Кылычдароглу отметил, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера были разоблачены в Турции.
"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал он.
Ранее стало известно, что один из кандидатов на президентских выборах в Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру, выразив возмущение дискриминационной кампанией, которую развернули против него, заявив, что не видел чего-то подобного за все годы в политике.
По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье. Согласно опросу, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.