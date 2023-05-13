У Брянській області збили винищувач Су-34, там шукають диверсантів

Схоже, за добу війни Росія втратила два гелікоптери та один літак, повідомляє Ділова столиця.

У Брянській області могли збити ще й свій військовий літак.

У Росії повідомляють, що в Брянській області розбився винищувач Су-34. А перед тим була інформація про авіакатастрофу одного, а може й двох військових гелікоптерів.

"Брянська область РФ — вже два гелікоптери збито. Здається, брянська ППО може лишити Росію зовсім без гвинтокрилів, — відреагував на подію нардеп Олексій Гончаренко. — Над Брянською областю Росії збито ще й літак. Цікаві втрати РФ, ще й на своїй території. Чекаємо ще деталі".

Згодом і влада країни-терористки визнала втрати. РосЗМІ повідомляють, що окрім 2 вертольотів, над Брянщиною впав ще й літак Су-34. Росіяни вже шукають диверсантів.