В Брянской области сбили истребитель Су-34, там ищут диверсантов

Похоже, за сутки войны Россия потеряла два вертолета и один самолет, сообщает Деловая столица.

В Брянской области могли сбить еще свой военный самолет.

В России сообщают, что в Брянской области разбился истребитель Су-34. А перед тем была информация об авиакатастрофе одного, а может и двух военных вертолетов.

"Брянская область РФ — уже два вертолета сбита. Кажется, брянская ПВО может оставить Россию совсем без вертолётов, — отреагировал на событие нардеп Алексей Гончаренко. — Над Брянской областью России сбит еще и самолет. Интересные потери РФ, еще и на своей территории. Ждем еще детали".

Впоследствии и власти страны-террористки признали потери. РосСМИ сообщают, что кроме 2 вертолетов над Брянщиной упал еще и самолет Су-34. Россияне уже ищут диверсантов.