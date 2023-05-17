Саміт Ради Європи підтримав наміри притягнути керівництво РФ до відповідальності

Лідери Ради Європи підтримують міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності політичного і військового керівництва Росії за війну проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у підсумковій резолюції саміту Ради Європи, повідомляє з Рейк’явіка кореспондент ЄП.

"Ми вітаємо міжнародні зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Російської Федерації за її агресивну війну проти України, а також прогрес у створенні спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, як це було підкреслено на Саміті ключової групи Спеціального трибуналу під головуванням президента Зеленського" , – йдеться у резолюції.

Лідери наголосили, що Рада Європи за необхідності має брати участь у відповідних консультаціях і переговорах та надавати конкретну експертну і технічну підтримку цьому процесу.

Як повідомлялося, четвертий саміт Ради Європи схвалив підсумкову резолюцію, у якій заявив про політичну підтримку українського прочитання "формули миру".

Документ, який ухвалили президенти та голови урядів держав-членів Ради Європи, висловлює "повну підтримку Україні та її народу" і гарантує, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, також на саміті Ради Європи у Рейк’явіку 43 держави схвалили угоду про реєстр збитків від агресії РФ, що прокладає шлях до компенсацій.