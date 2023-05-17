Саммит Совета Европы поддержал намерения привлечь руководство РФ к ответственности
Лидеры Совета Европы поддерживают международные усилия, направленные на привлечение к ответственности политического и военного руководства России за войну против Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в итоговой резолюции саммита Совета Европы, сообщает из Рейкьявика корреспондент ЕП.
"Мы приветствуем международные усилия, направленные на привлечение к ответственности политического и военного руководства Российской Федерации за ее агрессивную войну против Украины, а также прогресс в создании специального трибунала для расследования преступления агрессии, как это было подчеркнуто на саммите ключевой группы Специального трибунала под председательством президента Зеленского", – говорится в резолюции.
Лидеры отметили, что Совет Европы при необходимости должен участвовать в соответствующих консультациях и переговорах и оказывать конкретную экспертную и техническую поддержку этому процессу.
Как сообщалось, четвертый саммит Совета Европы одобрил итоговую резолюцию, в которой заявил о политической поддержке украинского прочтения "формулы мира".
Документ, который приняли президенты и главы правительств государств-членов Совета Европы, выражает "полную поддержку Украине и ее народу" и гарантирует, что мир "будет с Украиной столько, сколько потребуется".
Напомним, также на саммите Совета Европы в Рейкьявике 43 государства одобрили соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.