Росія заборонила в'їзд колишньому президентові США Бараку Обамі

Міністерство закордонних справ Росії "у відповідь на антиросійські санкції, які регулярно запроваджує адміністрація Джо Байдена" оголосило про заборону в’їзду до країн 500 громадянам Сполучених Штатів, зокрема й колишньому американському президенту Бараку Обамі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Заборона на в'їзд до Росії 500 американцям вводиться у відповідь на регулярні антиросійські санкції. Відзначається, що до "стоп-аркуша" включені як просто "знакові" фігури, так і діючі і колишні чиновники, сенатори, конгресмени, експерти, які, на думку Москви, причетні до "поширення русофобських установок і фейків". Також в список включені глави компаній, які допомагають Україні зброєю.

Крім того, МЗС РФ вирішив заборонити в'їзд до Росії американським правоохоронцям, які "причетні до переслідувань інакодумців за слідами т.зв. "штурму Капітолію".

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися, чи йдеться про посилення санкційного пресингу або дискримінаційні кроки з метою перешкодити професійній діяльності наших співгромадян" , – заявили в МЗС Росії.

Окремо відомство сказало, що не дозволить американським консулам відвідати затриманого в РФ за звинуваченнями в "шпигунстві" журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у відповідь на відмову видати візи російським пропагандистам, які мали їхати до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Москва не вперше забороняє в'їзд громадянам США у відповідь на американські санкції через повномасштабне вторгнення в Україну. У лютому, наприклад, у стоп-лист потрапили 77 американців, які очолюють органи влади в штатах, низку федеральних відомств, а також компаній, причетних до постачання озброєнь Україні.