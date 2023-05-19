Россия запретила въезд бывшему президенту США Бараку Обаме

Министерство иностранных дел России "в ответ на антироссийские санкции, которые регулярно вводит администрация Джо Байдена" объявило о запрете въезда в страну 500 гражданам Соединенных Штатов, в том числе и бывшему американскому президенту Бараку Обаме, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Запрет на въезд в Россию 500 американцам вводится в ответ на регулярно вводимые Вашингтоном антироссийские санкции. Отмечается, что в "стоп-лист" включены как просто "знаковые" фигуры, так и действующие и бывшие чиновники, сенаторы, конгрессмены, эксперты, которые, по мнению Москвы, причастны к "распространению русофобских установок и фейков". Также в список включены главы оружейных компаний, помогающих Украине оружием.

Кроме того, МИД РФ решил запретить въезд в Россию американским правоохранителям, которые "причастны к преследованиям инакомыслящих по следам т.н. "штурма Капитолия".

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан" , – заявили в МИД России.

Отдельно ведомство сказало, что не позволит американским консулам посетить задержанного в РФ по обвинениям в "шпионаже" журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в ответ на отказ выдать визы российским пропагандистам, которые должны были ехать в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Москва не впервые запрещает въезд гражданам США в ответ на американские санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале, например, в стоп-лист попали 77 американцев, возглавляющих органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений Украине.