У Польщі готуються розпочати ремонт Leopard 2, переданих Україні

Польський збройовий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершує переговори з виробниками танків Leopard 2 щодо здійснення в Польщі капітального ремонту техніки, переданої Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв’ю агенції PAP повідомив президент PGZ Себастьян Хвалек.

За словами Хвалека, майбутній сервісний центр для обслуговування Leopard 2 буде базуватись на підприємствах PGZ у Познані.

"Ми завершуємо промислові переговори з німецькими виробниками Leopard – компаніями Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall, щоб прояснити питання укладання контрактів та постачання запчастин, оскільки запасні частини є ключовим фактором для підтримання обладнання в робочому стані" , – зазначив він.

Голова PGZ пояснив, що ключова проблема полягає в застарілій модифікації Leopard 2A4, для якої не виробляється достатньо запчастин.

"Це не обов'язково має бути відновлення (танка – ред.) до так званого початкового стану, але йдеться про такий рівень ремонту, який дозволить українським солдатам ефективно воювати" , – зазначив Хвалек.

Він також висловив сподівання, що виробники Leopard погодяться, аби заводи PGZ могли виробляти більше видів комплектуючих для танка. В останні роки концерн домовився про ліцензію на виробництво стволів для Leopard модифікацій 2А4 і 2А5.

Нагадаємо, у квітні в межах угоди між PGZ та "Укроборонпромом" на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почалися роботи з капітального ремонту танків Т-64.