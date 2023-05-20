В Польше готовятся начать ремонт Leopard 2, переданных Украине

Польский оружейный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершает переговоры с производителями танков Leopard 2 по осуществлению в Польше капитального ремонта техники, переданной Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью агентству PAP сообщил президент PGZ Себастьян Хвалек.

По словам Хвалека, будущий сервисный центр для обслуживания Leopard 2 будет базироваться на предприятиях PGZ в Познани.

"Мы завершаем промышленные переговоры с немецкими производителями Leopard – компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, чтобы прояснить вопрос заключения контрактов и поставки запчастей, поскольку запасные части являются ключевым фактором для поддержания оборудования в рабочем состоянии" , – отметил он.

Глава PGZ пояснил, что ключевая проблема заключается в устаревшей модификации Leopard 2A4, для которой не производится достаточно запчастей.

"Это не обязательно должно быть восстановление (танка – ред.) до так называемого первоначального состояния, но речь идет о таком уровне ремонта, который позволит украинским солдатам эффективно воевать" , – отметил Хвалек.

Он также выразил надежду, что производители Leopard согласятся, чтобы заводы PGZ могли производить больше видов комплектующих для танка. В последние годы концерн договорился о лицензии на производство стволов для Leopard модификаций 2А4 и 2А5.

Напомним, в апреле в рамках соглашения между PGZ и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.