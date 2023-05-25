Суд оголосив вирок у справі вбивства 5-річного Тлявова

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова поліцейського Івана Приходька і засудив його до 4 років позбавлення волі з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже відсидів в СІЗО 3,5 роки, повідомляє Суспільне.

Крім того, згідно з рішенням суду, з Приходька на користь держави стягнуть понад 135 тисяч гривень. Також він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тис. грн.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Ще двох фігурантів справи — Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. 3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.