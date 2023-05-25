Суд объявил приговор по делу убийства 5-летнего Тлявова

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд признал виновным в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейского Ивана Приходько и приговорил его к 4 годам лишения свободы с учетом срока содержания под стражей. Приходько уже отсидел в СИЗО 3,5 года, сообщает Суспільне.

Кроме того, согласно решению суда, с Приходько в пользу государства должны взыскать более 135 тысяч гривен. Также он должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям Кирилла – 800 тысяч гривен, бабушке – 200 тыс. грн.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года при сохранении патронов.

Еще двое фигурантов дела — Дмитрий Кривошеев и сын Владимира Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, суд оправдал.

31 мая 2019 года четыре человека, среди которых двое полицейских, отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в находящегося в соседнем дворе мальчика. 3 июня пятилетний Кирилл Тлявов скончался в больнице.