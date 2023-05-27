Генштаб: Сили оборони ліквідували 480 загарбників та три ворожих танки
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 480 загарбників, 3 ворожих танки та 22 артилерійські системи, повідомляє Українська правда.
Про це говорить зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
- танків – 3799 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,
- артилерійських систем – 3406 (+22) од,
- РСЗВ – 572 (+2) од,
- засобів ППО – 329 (+1) од,
- літаків – 310 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
- крилатих ракет – 1025 (+10),
- кораблів / катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки – 6172 (+11) од,
- спеціальної техніки – 449 (+3).
Дані уточнюються.