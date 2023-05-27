Генштаб: Силы обороны ликвидировали 480 захватчиков и три вражеских танка
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 480 захватчиков, 3 вражеских танка и 22 артиллерийские системы, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 206200 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 3799 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7442 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,
- РСЗО – 572 (+2) ед,
- средств ПВО – 329 (+1) ед,
- самолетов – 310 (+0) ед,
- вертолетов – 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),
- крылатых ракет – 1025 (+10),
- кораблей / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники – 6172 (+11) ед,
- специальной техники – 449 (+3).
Данные уточняются.