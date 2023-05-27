Гуменюк відповіла, скільки ще атак "Шахедами" може здійснити Росія

У російських окупантів запаси іранських безпілотників Shahed 136, якими атакують українські міста, постійно поповнюються, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі Апостроф TV розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"На жаль, запас "Шахедів" у ворога поповнюється. Це найголовніша проблема для України – те, що у країни-спонсора тероризму є свої спонсори. Саме тому вони одержують певну підтримку, завдяки чому проводять свої атаки" , — зазначила речниця.

При цьому вони можуть використовувати інші способи впливу на українські системи протиповітряної оборони, логістичні маршрути, центри збору – зокрема центри допомоги фронту.

"Нагадаю, що ворог не цурається атакувати склади з гуманітарними вантажами, склади Червоного хреста, мирні житлові райони, лікарні, елеватори. Ми маємо справу з терористами, і маємо це усвідомлювати. І пам'ятати, що ми не можемо передбачити наперед, що саме буде застосовуватись і де" , — застерегла спікер.

Зокрема, нещодавно запас "Шахедів" поповнили, тому атаки продовжуватимуться. Не треба на них чекати, проте треба бути до них готовими.