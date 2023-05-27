Гуменюк ответила, сколько еще атак "Шахедами" может осуществить Россия

У российских оккупантов запасы иранских беспилотников Shahed 136, которыми атакуют украинские города, постоянно пополняются, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"К сожалению, запас "Шахедов" у врага пополняется. Это самая главная проблема для Украины — то, что у страны-спонсора терроризма есть свои спонсоры. Именно поэтому они получают определенную поддержку, благодаря чему проводят свои атаки" , — отметила спикер.

При этом они могут использовать другие способы влияния на украинские системы противовоздушной обороны, логистические маршруты, центры сбора – в частности, центры помощи фронту.

"Напомню, что враг не отказывается атаковать склады с гуманитарными грузами, склады Красного креста, мирные жилые районы, больницы, элеваторы. Мы имеем дело с террористами, и должны осознавать это. И помнить, что мы не можем предсказать, что именно будет применяться и где" , — предостерегла спикер.

В частности, недавно запас "Шахедов" пополнили, поэтому атаки будут продолжаться. Не надо их ждать, однако нужно быть к ним готовыми.