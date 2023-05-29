В Одесі уламки дрона пошкодили портову інфраструктуру – Гуменюк

Під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"В результаті повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу" , - сказала вона.

Цієї ночі противник запустив дрони-камікадзе у напрямку південних регіонів, частину їх знищили. ППО працювала над Миколаївщиною, Херсонщиною та Одеською областю, додала Гуменюк.