В Одесі уламки дрона пошкодили портову інфраструктуру – Гуменюк
Під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі., повідомляє Українська правда.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
"В результаті повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу", - сказала вона.
Цієї ночі противник запустив дрони-камікадзе у напрямку південних регіонів, частину їх знищили. ППО працювала над Миколаївщиною, Херсонщиною та Одеською областю, додала Гуменюк.