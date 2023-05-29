В Одессе обломки дрона повредили портовую инфраструктуру – Гуменюк
Во время ночной массированной атаки ночью 29 мая пострадала портовая инфраструктура в Одессе, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"В результате воздушного боя есть обломки, пожар вспыхнул в портовой инфраструктуре. Пожар ликвидирован, последствия уточняются. Портовая инфраструктура именно Одессы пострадала в этот раз", — сказала она.
Этой ночью противник запустил дроны-камикадзе в направлении южных регионов, часть из них уничтожили. ПВО работала над Николаевщиной, Херсонщиной и Одесской областью, добавила Гуменюк.