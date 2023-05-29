ОБСЄ загрожує розпад через Росію і Білорусь – МЗС Фінляндії

Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Згідно з правилами, нового голову затверджують усі 57 держав-членів.

Однак Росія і Білорусь не схвалили кандидатуру Естонії на посаду голови наступного року, а Естонія не готова відмовитися від свого головування.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може розпастися до того, як Фінляндія обійме посаду голови у 2025 році. За його словами, ситуація серйозна.

"Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації" , – зазначив Хаавісто.

Організація з безпеки й співробітництва в Європі на сьогодні є єдиною європейською безпековою організацією, що об'єднує Росію, США та Україну. Її головне завдання – запобіганням конфліктам, моніторинг миру і спостереженням за виборами.

У квітні 2023 року Росія вирішила призупинити сплату внесків до Парламентської асамблеї ОБСЄ за 2023 рік і перезарахувати за цей рік внесок, який РФ сплатила у 2022 році.

У травні стало відомо, що в ОБСЄ шукають способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.